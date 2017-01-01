Зима, снег, лед, сумерки, - не только фон многих книг, но и их полноправный участник, а ...
Также завершается строительство административного центра.
Наставником команды Высшей хоккейной лиги стал родной брат наставника российской сборной...
Представители ЮАИЗ поздравили подопечных с наступающим праздником.
Ответ прост: в любом. Вам может быть тридцать, сорок, пятьдесят лет – вы в любом возраст...
Министерство здравоохранения РФ похвалило челябинских коллег за отличную работу.
Студенческие отряды Южного Урала присоединились к акции «Дети России – детям Сирии».
Снежная и морозная зима заставила власти Магнитки раскошелиться на новые уборочные машин...
Федерация дзюдо Челябинской области подвела итоги уходящего олимпийского года.
И пустили в эксплуатацию печь остекловывания.
Общественный транспорт столицы Южного Урала в праздники перейдет на неспешный режим рабо...
В Челябинской области завершена программа «Реальные дела».
Компания «МРК» (входит в Группу ММК) производит ножи для дорожной техники из ста...
В Уральском учебном спасательном центре МЧС Челябинской области новобранцы приняли прися...
Капитан магнитогорской команды побил рекорд Евгений Корешкова.
С 1 ноября официально приступило к работе созданное в Правительстве Челябинской области ...
За основу программы взяты реальные предприятия, которые вносят немалый вклад в развитие ...
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