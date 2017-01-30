Практически каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях. На первый взгляд может пок...
В Челябинске обсудили план реконструкции главного театра области.
Первая площадка возле стадиона может появиться уже в 2017 году.
В столице Южного Урала к фестивалю «Снежность» поставят семейный мюзикл.
В ходе акции за соблюдение ПДД боролись ученики, педагоги и родители.
Гости из Казахстана, бывшие обитатели барака для военнопленных в Южноуральске, посетили музей полиции
Здесь хранится макет лагеря, в котором проживали заключённые в 1948-1953 годах прошлого ...
Заместитель главы Минстроя РФ Андрей Чибис пообещал защитить южноуральский бизнес.
В Челябинске нормы комплекса ГТО выполнили полсотни южноуральских гиревиков.
Полемика между министром образования Ольгой Васильевой и главой Чечни Рамзаном Кадыровым...
Управление МВД по Челябинской области создает антинаркотический спецназ.
Регион получил средства на повышение качества образования в школах с низкими результатам...
За пост главы шахтерского города намерен побороться Владимир Горнов.
Пока завод по производству семечек работает в тестовом режиме.
Теперь дети дежурят в «птичьей столовой», чистят, добавляют корм.
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