Сергей Гордеев
Любой инвестиционный проект при «старом» обосновании (или вообще без него) - воздушный замок, который со временем превращается в черную дыру. Яркий пример – челябинское метро.
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Михаил Фонотов
Справедливо ли государство, в котором один человек может заработать 480 миллионов рублей? Один - столько! 480 миллионов за год - это 40 миллионов в месяц, это 1,3 миллиона в день, это 54 тысячи рублей в час.
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Андрей Сафонов
Не дай Бог, значительная часть людей, потерявших в житейской суматохе ребенка при подобном подходе представителей государства к поиску не самих пострадавших, а виноватых в их пропаже, будет до последнего момента оттягивать свое обращение к силовикам.
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Спецпроект
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Таковы результаты исследований учёных в Испании.

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Последний раз начало года было столь холодным в 2011 году.

В Копейске 22-летний парень избил участкового26.01.2017

Дебошира задержали и отвезли в отделение полиции.

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