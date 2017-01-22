Матвей Варакин занял 1 место в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Иномарку горожанина занесло и он сбил пешехода.
В столицу Башкортостана летит южноуральский хоккейный десант.
В приграничных районах нарушителей задерживают десятками.
Уже предложили свою концепцию молодые архитекторы.
Митрополит Никодим освятит в Челябинске новый храм.
В Челябинске пройдет конкурс для юных художников.
В наступившем году исполняется 30 лет со дня открытия Аркаима.
ММК отвоевывает первые позиции в металлургических рейтингах России.
В Челябинской области для нелегальных владельцев артезианских скважин наступает тревожно...
Более восьми миллиардов рублей вложит регион в меры соцподдержки льготников в этом году.
«Магнитка» переиграла омичей со счетом 4:2, челябинцы уступили «Куньлуню» 1:3.
В пятницу избранный президент США Дональд Трамп вступает в должность. В России принято д...
В Челябинской области подвели итоги обеспечения квартирами детей-сирот в 2016 году.
Посетители Челябинского музея изобразительных искусств смогут увидеть, как реставрируют ...
В КСК «Рифей» стартовали открытые региональные соревнования «Рождественский Кубок».
Новое совместное предприятие создано под эгидой губернатора Челябинской области.
На ММК открылась межзаводская школа доменщиков.
Фотогалереи
Видео