Сергей Гордеев
Любой инвестиционный проект при «старом» обосновании (или вообще без него) - воздушный замок, который со временем превращается в черную дыру. Яркий пример – челябинское метро.
Читать
Митрополит Никодим
Именем Живого Бога можно творить дела любви, а именем Ваала лишь осуществлять закон джунглей: кто наглей и сильней, того и воля.
Читать
Михаил Фонотов
Сколько их было, революций, - и что? Что они изменили? Уповать на великие перемены? Плохая власть - плоха, но безвластье - хуже всего. Лучшие перемены - от улучшения нравов, но меняются нравы не враз.
Читать
Спецпроект
2016: Итоги года
2016: Итоги года
Новости
В Прикамье пропал без вести 28-летний парень03.02.2017

Исчезнувшего молодого человека не могут найти с 17 декабря.

Украинский спорт вступил в черную полосу03.02.2017

Почти синхронно «зрада» настигла велогонщика, легкоатлетку и футболиста.

Власти Кубани продвигают проект платного тоннеля03.02.2017

Пока к Черноморскому побережью ведут только два автодорожных маршрута.

В Кыштыме отремонтируют ещё один пешеходный мостик03.02.2017

До весны жители будут пользоваться временным трапом.

В Челябинской области отстранен от должности руководитель муниципалитета03.02.2017

Главу Каслинского района Александра Грачева не допускают до работы по ходатайству Следственного управления СКР.

Житель Омска угнал «Мазду» с помощью сканирующего устройства03.02.2017

По версии следствия, горожанин спрятал автомобиль на безлюдном пустыре, чтобы потом его перепродать.

В Миассе несколько школьных классов закрыли на карантин03.02.2017

Занятия не посещают ученики девяти классов: с первого по восьмой.

В Прикамье вернутся аномальные морозы до -3003.02.2017

Начавшись в выходные, сильные морозы продлятся всю следующую неделю.

В Перми пропал без вести 35-летний мужчина03.02.2017

30 января мужчина ушел на работу и больше его никто не видел.

В Омске под суд пойдут двое участников вооруженной банды03.02.2017

Четверо их подельников объявлены в федеральный розыск.

Вся лента новостей
Loading...

Loading...




Реклама от YouDo
Поменять динамик на айфон 5с цена тут.
Установка пластиковых экранов под ванну - подробности...
Посоветуйте визажиста на свадьбу: подробнее тут.
Свежий номер
newspaper
Ваше мнение
  1. Вы сколько на новый год потратите?
    1. в этом году не праздную - 4 (40%)
       
    2. больше 10,000 - 3 (30%)
       
    3. до 5000 рублей - 2 (20%)
       
    4. до 10,000 рублей - 1 (10%)
       
Mediazavod
Качество жизни
В Миассе – конфликт перевозчиков из-за нового расписания маршруток
В Миассе – конфликт перевозчиков из-за нового расписания маршруток
К разбирательствам подключился начальник областного Управления ГИБДД Андрей Мурыгин.
Общество
Александр Гончаров заставил полицейских шевелиться
Александр Гончаров заставил полицейских шевелиться
Челябинский бизнес-омбудсмен отстоял права карабашского предпринимателя.
Культура
«Девушки с низкой ответственностью» умрут на озерской сцене
«Девушки с низкой ответственностью» умрут на озерской сцене
Театр «Наш дом» инсценировал повесть Куприна «Яма».
Культура
Для солистов южноуральской оперы уже приготовлены аксельбанты и погоны
Для солистов южноуральской оперы уже приготовлены аксельбанты и погоны
Артисты отправляются на стажировку в ведущий военный ансамбль России.
Экономика
В Уйском озадачились губернаторской формулой «10+5»
В Уйском озадачились губернаторской формулой «10+5»
Фермеры и руководители сельхозпредприятий сверяют, что есть, и что необходимо сделать дл...
Культура
Сатку накроет джазом, а Челябинск - классикой
Сатку накроет джазом, а Челябинск - классикой
Денис Мацуев удивит Южный Урал талантами мэтров и юных солистов.
Дети
Фонтан идей: от георгиевской ленточки до квеста
Фонтан идей: от георгиевской ленточки до квеста
На Южном Урале школьники получили деньги на реализацию своих придумок.
Тенденции
Двести километров рельсов ВСМ «съедят» 165 миллиардов
Двести километров рельсов ВСМ «съедят» 165 миллиардов
Региональные власти обсудили участие уральского бизнеса в проекте ВСМ «Челябинск-Екатери...
Быстрый медиазавод
Вопрос дня: почему проезд в такси не дорожает?
Вопрос дня: почему проезд в такси не дорожает?
Из Москвы пришла весть о том, что средний чек оплаты проезда в столичном такси за три го...
Новости компаний
ВТБ в Челябинске приступил к сбору заявок на льготное кредитовании аграриев Южного Урала
ВТБ в Челябинске приступил к сбору заявок на льготное кредитовании аграриев Южного Урала
Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством...
ЖКХ
Качество капремонта в Миассе проинспектировал регоператор
Качество капремонта в Миассе проинспектировал регоператор
За год на 76 миллионов проведено 105 видов работ на 42 многоквартирных домах.
Экономика
Предприятия Златоуста презентовали Руслану Гаттарову новые проекты
Предприятия Златоуста презентовали Руслану Гаттарову новые проекты
Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров побывал с рабочим визитом на...
Тенденции
Соня напророчила уральцам «долгоиграющую» зиму
Соня напророчила уральцам «долгоиграющую» зиму
Сурчиха по кличке Соня отказалась просыпаться в День Сурка, который отмечается 2 февраля...
Медицина
ЦГБ Верхнего Уфалея «подлечат»
ЦГБ Верхнего Уфалея «подлечат»
Весной начнут ремонт кровли.
Культура
Челябинцы вспомнят, какая она – радиола
Челябинцы вспомнят, какая она – радиола
В столице Южного Урала открывается выставка бытовой техники советских лет.
Медицина
Южноуральцев вызовут в поликлинику эсэмэской
Южноуральцев вызовут в поликлинику эсэмэской
В Челябинской области стартовала информационная кампания, призывающая пройти диспансериз...
Фотогалереи
Все фотогалереи
Самое читаемое
Рейтинги материалов
Самое обсуждаемое
Рейтинги материалов
Авторы
Все авторы
﻿
Видео
Все видео
﻿
Инфографика
Вся инфографика
Авиабилеты в Челябинск на Aviasales.ru
 