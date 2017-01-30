Михаил Фонотов
Справедливо ли государство, в котором один человек может заработать 480 миллионов рублей? Один - столько! 480 миллионов за год - это 40 миллионов в месяц, это 1,3 миллиона в день, это 54 тысячи рублей в час.
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Дмитрий Коноплев
Можно сказать, что 2016 год был годом Кафки, как, впрочем, и любой другой: суды за репосты в соцсетях, война в Сирии, вялотекущий украинский конфликт, пытки в тюрьмах, погромы на выставках, отток капитала из страны, бегство бизнеса и новая волна эмиграции.
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Сергей Гордеев
Любой инвестиционный проект при «старом» обосновании (или вообще без него) - воздушный замок, который со временем превращается в черную дыру. Яркий пример – челябинское метро.
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Спецпроект
2016: Итоги года
2016: Итоги года
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В Челябинске стая собак напала на девушку29.01.2017

Девять агрессивных животных набросились на 23-летнюю жительницу микрорайона "Парковый".

В Челябинске поймали безработного поджигателя иномарок29.01.2017

Пиромана на месте преступления задержали сотрудники Росгвардии.

В Екатеринбурге микроавтобус вылетел на трамвайные пути29.01.2017

Из-за инцидента около трамвайной остановки "Кировградская" было заблокировано движение общественного транспорта.

В страшном ДТП в Перми ранены два человека29.01.2017

Минувшим вечером на Соликамской улице лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21150 и Huyndai.

Центр Перми затопило после аварии29.01.2017

Утром в воскресенье взорвалась труба водопровода на Сибирской улице.

В бассейне под Первоуральском утонул 12-летний школьник28.01.2017

Трагедия произошла днем 28 января в санатории "Соколиный камень".

Жителей Соликамска напугал густой химический туман28.01.2017

В соцсетях начала распространяться информация об аварии на магниевом заводе.

В Екатеринбурге "Жигули" врезались в людей на остановке28.01.2017

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали два человека.

В Петербурге в отделении полиции убили гастарбайтера28.01.2017

По предварительной информации, преступление совершил сокамерник выходца из Средней Азии.

В Екатеринбурге на неделю повиснет ядовитый смог28.01.2017

Метеорологи предупреждают о серьезном атмосферном загрязнении воздуха в городе.

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