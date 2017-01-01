Геннадий Григорьев, журналист портала Медиазавод

Мысль воздвигать на своей земле памятники оккупантам выглядит довольно неоднозначной. Особенно, если вспомнить, что в годы Второй мировой чехи и словаки также сражались против нас - уже в составе гитлеровских соединений.