Марина Загидуллина
Что надо сделать? Запретить родителям помогать детям. Сами «включают мозг» и придумывают. Плохо, коряво, но только сами.
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Сергей Гордеев
Любой инвестиционный проект при «старом» обосновании (или вообще без него) - воздушный замок, который со временем превращается в черную дыру. Яркий пример – челябинское метро.
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Андрей Сафонов
Главное ощущение от уходящего года – не раздражение, а поднакопившаяся усталость. Работать приходится раза в два-три больше, чем несколько лет назад.
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Спецпроект
2016: Итоги года
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Новости
1 января в Перми пройдет забег Дедов Морозов31.12.2016

Мероприятие начнется в полдень 1 января на набережной.

В Челябинске пьяные гости убили мать с сыном31.12.2016

Шокирующее преступление произошло в Калининском районе.

Ночью в Перми взорвали банкомат31.12.2016

Взрыв платежного терминала произошел ночью в микрорайоне Заостровка.

В Челябинске хулиганы на улице застрелили мужчину 31.12.2016

57-летний житель Ленинского района скончался от полученных ран.

В Миассе лихач на "девятке" сбил отца с коляской30.12.2016

25-летний мужчина и его годовалая дочь оказались в больнице.

В Перми открывается самый большой ледовый городок в России30.12.2016

Торжественное открытие городка "Эко Сад" на пермской эспланаде начнется 30 декабря в 20:00.

Под Магнитогорском иномарка влетела в фуру с бревнами30.12.2016

По счастливой случайности водитель Volkswagen Passat остался жив.

Пропавшую в Лысьве женщину нашли живой30.12.2016

Спасатели несколько часов искали заблудившуюся пассажирку автобуса в лесу.

На страже лесных красавиц стоят полицейские в предновогодние дни30.12.2016

В Южноуральске и Увельском районе проводится операция «Лес».

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