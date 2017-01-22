Михаил Фонотов
Справедливо ли государство, в котором один человек может заработать 480 миллионов рублей? Один - столько! 480 миллионов за год - это 40 миллионов в месяц, это 1,3 миллиона в день, это 54 тысячи рублей в час.
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Сергей Гордеев
Любой инвестиционный проект при «старом» обосновании (или вообще без него) - воздушный замок, который со временем превращается в черную дыру. Яркий пример – челябинское метро.
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Владимир Рыбин
Ремонт школьных зданий и создание новых мест в вузах не сможет остановить прогрессирующую деградацию среднего и высшего образования, поскольку упадок его связан с деструкцией не формы, а содержания.
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Спецпроект
2016: Итоги года
2016: Итоги года
Новости
В Тавде сотрудники колонии спасли пенсионера из огня21.01.2017

Сильный пожар произошел 20 января в частном доме в 200 метрах от колонии.

В Чебаркуле безработный напал с ножом на женщину-полицейского21.01.2017

Инцидент произошел 20 января в квартире дома по улице Ленина.

В Перми бесследно исчез 45-летний мужчина21.01.2017

Жителя Дзержинского района безуспешно ищут с 12 января.

В Петербурге второклассник заминировал школу21.01.2017

Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в школе на Савушкина накануне около 13:30.

В Екатеринбурге неизвестные сожгли офис интернет-магазина21.01.2017

Компания занималась продажей и доставкой цветов.

На трассе М-5 образовалась гигантская пробка21.01.2017

Из-за ограничения движения по автодороге, десятки машин встали в пробку на трассе.

В Перми после аварии затопило площадь Дружбы21.01.2017

Из-за подтопления улицы Дружбы в сторону площади было перекрыто движение.

В Перми водитель на Chevrolet сбил первоклассницу20.01.2017

7-летнюю девочку госпитализировали в больницу на карете "скорой помощи".

Торговая сеть "Виват" закрывает 19 магазинов в Прикамье20.01.2017

Из-за сложного финансового положения магазины закрываются в Перми, Александровске, Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чернушке и Чусовом.

В Прикамье дебошир жестоко избил врачей "скорой помощи"20.01.2017

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 января в Верещагинском районе.

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