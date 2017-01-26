За пост главы шахтерского города намерен побороться Владимир Горнов.
Пока завод по производству семечек работает в тестовом режиме.
Теперь дети дежурят в «птичьей столовой», чистят, добавляют корм.
Губернатор в резкой форме потребовал прикрыть стихийную автопарковку у челябинского опер...
На днях в Доме культуры пос. Трубный Сосновского района Челябинской области в...
В ходе визита 24 января он познакомился с инвестиционными проектами ЮАИЗ
Появится 3 класса по 30 человек, на этом резервы гимназии исчерпаны.
Разрешение на начало стройки в Челябинской области теперь можно получить быстрее.
Церковь в поселке Рощино еще не достроена, но в ней уже идут богослужения.
В КХЛ пофамильно назвали суперчетверку хоккеистов.
Юные челябинцы победили в международном конкурсе детского творчества.
В Государственном историческом музее всех желающих обучат древним ремеслам.
В популярной программе канала НТВ показали сюжет, снятый на ЧТЗ .
1
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой стал героем дня. Комментируя полемику вокруг Исаакиевск...
Фотогалереи
Видео