Группа активистов предложила изменить облик улицы Академика Павлова.
Руководство МУП «Автохозяйство» успокаивает пассажиров «Новую систему проезда сделаем бо...
Губернатор обозначил приоритеты развития Верхнеуральского района.
В Челябинске предприниматели предпочитают сваливать убранный с улиц снег прямо на набере...
В Челябинской области с размахом и выдумкой отметили Всемирный день снега.
В столице Южного Урала пройдут соревнования по скоростной сборке Кубика Рубика.
В ходе пробега челябинские поисковики рассказали школьникам о своей деятельности.
Власти столицы Южного Урала недовольны темпами и качеством заливки льда на городских кат...
Мэр столицы Южного Урала пообещал купающимся максимум безопасности.
Молодежные проекты будут доработаны и внедрены на производстве.
Начинающие лесоводы из Челябинской области заняли первое место на олимпиаде школьных лес...
Комиссия уже осмотрела место для купели – в районе городского пляжа.
Порядка шести тонн «нелегальных» фруктов изъято и уничтожено на Южном Урале.
Губернатор Челябинской области поздравил южноуральских журналистов с Днем российской пре...
Школьница из Челябинской области примет участие в вокальном проекте на НТВ.
Для любителей окунуться в ледяную воду в «городе сталеваров» вырубят три полыньи.
Сборная области победила на всероссийских соревнований по скалолазанию.
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