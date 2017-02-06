К разбирательствам подключился начальник областного Управления ГИБДД Андрей Мурыгин.
Челябинский бизнес-омбудсмен отстоял права карабашского предпринимателя.
Театр «Наш дом» инсценировал повесть Куприна «Яма».
Чиновники: «Сложилась положительная динамика».
Артисты отправляются на стажировку в ведущий военный ансамбль России.
Фермеры и руководители сельхозпредприятий сверяют, что есть, и что необходимо сделать дл...
Денис Мацуев удивит Южный Урал талантами мэтров и юных солистов.
На Южном Урале школьники получили деньги на реализацию своих придумок.
Региональные власти обсудили участие уральского бизнеса в проекте ВСМ «Челябинск-Екатери...
Из Москвы пришла весть о том, что средний чек оплаты проезда в столичном такси за три го...
Банк ВТБ одним из первых среди российских финансовых учреждений заключил с Министерством...
За год на 76 миллионов проведено 105 видов работ на 42 многоквартирных домах.
Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров побывал с рабочим визитом на...
Технологии метзавода для главы региона стали откровением.
Сурчиха по кличке Соня отказалась просыпаться в День Сурка, который отмечается 2 февраля...
В столице Южного Урала открывается выставка бытовой техники советских лет.
В Челябинской области стартовала информационная кампания, призывающая пройти диспансериз...
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