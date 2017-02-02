Москва направит почти 176 миллионов на строительство учебного заведения в микрорайоне «П...
На ММК отмечают 85-летие пуска первой домны.
Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую
Ушла из жизни Светлана Ивановна Миронова. Журналист, в течение многих лет активист общес...
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В правительстве региона обсудили идею запрета торговли алкогольной продукцией в празднич...
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Челябинская область получит федеральную субсидию на развитие системы независимых оценок.
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Будущие офицеры поговорили с южноуральской чемпионкой на актуальные темы.
Региональный Минсельхоз действует по принципу: «Больше земель – хороших и разных».
За десять лет родовым сертификатом в Челябинской области воспользовались почти полмиллио...
По подсчетам наших чиновников, семь южноуральцев представляют Россию на Всемирной зимней...
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