Новости

Губернатор Басаргин может уйти в отставку 6 февраля Об этом телеканалу "Дождь" сообщили три источника близких к Кремлю.

На трассе в Челябинской области в сгоревшем авто погиб мужчина Трагедия произошла в Верхнеуральском районе на трассе между поселками Степное и Петропавловский.

В Перми загорелся краевой перинатальный центр Сообщение о задымлении в здании центра поступило на пульт экстренных служб в 11:42.

Челябинец купил в магазине Spar салат с червями Об этом покупатель рассказал в группе в соцсети "Вконтакте".

В Перми жена пыталась зарезать своего молодого мужа 35-летняя женщина вонзила нож в грудь своему 24-летнему возлюбленному.

В Екатеринбурге бандиты обложили данью жильцов многоэтажки Злоумышленники организовали во дворе дома по адресу Латвийская, 54 нелегальную парковку и стали угрожать не желающим платить.

В Челябинске эвакуировали аэропорт Баландино По предварительной информации, эвакуация связана со звонком о заложенном в здании взрывной устройстве.

Рейс Уральских авиалиний из Киргизии в Кольцово задержан на 9,5 часов Аэробус из города Ош должен был вылететь еще в 03:50 4 февраля.

Пермяк, обманувший 17 банков на 7 млн, отправлен в тюрьму Осужденный в составе бандгруппы несколько лет обманывал банки, получая кредиты на ничего не подозревающих горожан.