Сергей Гордеев
Любой инвестиционный проект при «старом» обосновании (или вообще без него) - воздушный замок, который со временем превращается в черную дыру. Яркий пример – челябинское метро.
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Михаил Фонотов
Сравним, средний возраст в России в 1896 году - 30,5 лет, а в 1995 году - 64,5 лет. В два с лишним раза больше. А ведь мы называет двадцатый век, особенно его первую половину, - кровавым.
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Андрей Сафонов
Главное ощущение от уходящего года – не раздражение, а поднакопившаяся усталость. Работать приходится раза в два-три больше, чем несколько лет назад.
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Спецпроект
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В Калининграде водитель устроил дрифт на мусоровозе (видео)09.01.2017

Водитель развлекался в новогодние праздники на Советском проспекте.

Минувшая ночь в Перми стала самой холодной с 2009 года09.01.2017

В ночь на понедельник столбики термометров опустились до -37 градусов Цельсия.

В Перми подан иск о банкротстве застройщика "Первого пермского микрорайона"09.01.2017

Иск был подан к компании-девелоперу ООО "КамСтройИнвест".

Стерлитамак и Магнитку свяжет платная трасса за 12 миллиардов09.01.2017

Дорожникам предстоит уложить более 170 километров полотна.

12 человек были убиты в Прикамье за новогодние праздники09.01.2017

Пугающие цифры обнародовали правоохранительные органы региона.

В Челябинске из-за прорыва трубопровода машины вмерзли в лед09.01.2017

Коммунальная авария произошла накануне во дворе дома №100 по Комсомольскому проспекту.

В Челябинске продавщица обокрала в магазине покупательницу09.01.2017

Пока женщина выбирала товар, сотрудница магазина обшарила тележку покупательницы.

В Омске водитель чистил снег на "Хаммере"09.01.2017

Предприимчивый автомобилист прикрепил к дорогому внедорожнику ковш снегоуборщика.

Челябинский вытрезвитель заждался первых посетителей09.01.2017

Сегодня в столице области заработает социальный приют для любителей спиртного.

В Петербурге 21-летний парень изнасиловал и сжег строителя09.01.2017

Тело погибшего мужчины было обнаружено в конце минувшего года во дворе дома 127 по Лиговскому проспекту.

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