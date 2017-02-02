Митрополит Никодим
Именем Живого Бога можно творить дела любви, а именем Ваала лишь осуществлять закон джунглей: кто наглей и сильней, того и воля.
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Николай Горькавый
Легенда гласит, что Белл неутомимо изобретал звуковые устройства и исследовал передачу звука по проводам, именно для того, чтобы вернуть своей дорогой Мэйбл возможность слышать.
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Андрей Сафонов
Не дай Бог, значительная часть людей, потерявших в житейской суматохе ребенка при подобном подходе представителей государства к поиску не самих пострадавших, а виноватых в их пропаже, будет до последнего момента оттягивать свое обращение к силовикам.
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Спецпроект
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Новости
В Перми пропала без вести 23-летняя девушка01.02.2017

Не сумев самостоятельно отыскать супругу, муж пермячки обратился в полицию.

В Челябинске воспитательница детсада избила ребенка проводом от зарядного устройства01.02.2017

Спину ребенка, исполосованную от ударов, увидели сотрудники учреждения и позвонили в полицию.

Борьба со снегом может аукнуться курганцу тюремными нарами01.02.2017

В Зауралье расследуют дело слесаря с чрезмерно доброй душой.

Любитель зимних пейзажей едва не обесточил Екатеринбург01.02.2017

Энергетики требуют оштрафовать хозяина беспилотного летательного аппарата.

В Белгороде малышу лечили желудок, а у него отказывало сердце01.02.2017

Следователи СУ выясняют причину смерти в больнице полуторагодовалого Игната.

Два района Перми остались без отопления01.02.2017

По последним данным, под отключение попали 66 домов.

В Ленинградской области под колеса падает и стар, и млад01.02.2017

Под Питером почти синхронно случились инциденты с 6-летним детсадовцем и 80-летней пенсионеркой.

В Челябинске иномарка влетела в "скорую" (видео)01.02.2017

В 07:15 на перекрестке улиц Комарова и Салютной в спешащую на вызов карету "скорой" врезался Chevrolet.

Пермяку, насмерть сбившему 1,5 годовалого малыша, предъявили обвинение01.02.2017

57-летний мужчина 21 ноября 2016 года сбил женщину с малышом на переходе, буквально вырвав мальчика из рук матери.

В Соликамске 7100 человек остались без отопления01.02.2017

Из-за крупной аварии на теплотрассе без отопления остались 30 жилых домов.

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