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Дмитрий Коноплев
Но истинным призванием Ждуна стала политика, от которой уже давно никто ничего не ожидает, поэтому единственный вариант – смиренно ждать. Например, погрузившись в сон слева от премьера Медведева в прямом эфире Russia Today
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Андрей Сафонов
Не дай Бог, значительная часть людей, потерявших в житейской суматохе ребенка при подобном подходе представителей государства к поиску не самих пострадавших, а виноватых в их пропаже, будет до последнего момента оттягивать свое обращение к силовикам.
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Николай Горькавый
Легенда гласит, что Белл неутомимо изобретал звуковые устройства и исследовал передачу звука по проводам, именно для того, чтобы вернуть своей дорогой Мэйбл возможность слышать.
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Новости
Губернатор Басаргин может уйти в отставку 6 февраля05.02.2017

Об этом телеканалу "Дождь" сообщили три источника близких к Кремлю.

На трассе в Челябинской области в сгоревшем авто погиб мужчина05.02.2017

Трагедия произошла в Верхнеуральском районе на трассе между поселками Степное и Петропавловский.

В Перми загорелся краевой перинатальный центр05.02.2017

Сообщение о задымлении в здании центра поступило на пульт экстренных служб в 11:42.

Челябинец купил в магазине Spar салат с червями05.02.2017

Об этом покупатель рассказал в группе в соцсети "Вконтакте".

В Перми жена пыталась зарезать своего молодого мужа05.02.2017

35-летняя женщина вонзила нож в грудь своему 24-летнему возлюбленному.

В Екатеринбурге бандиты обложили данью жильцов многоэтажки04.02.2017

Злоумышленники организовали во дворе дома по адресу Латвийская, 54 нелегальную парковку и стали угрожать не желающим платить.

В Челябинске эвакуировали аэропорт Баландино04.02.2017

По предварительной информации, эвакуация связана со звонком о заложенном в здании взрывной устройстве.

Рейс Уральских авиалиний из Киргизии в Кольцово задержан на 9,5 часов04.02.2017

Аэробус из города Ош должен был вылететь еще в 03:50 4 февраля.

Пермяк, обманувший 17 банков на 7 млн, отправлен в тюрьму04.02.2017

Осужденный в составе бандгруппы несколько лет обманывал банки, получая кредиты на ничего не подозревающих горожан.

В Прикамье пропал без вести 28-летний парень03.02.2017

Исчезнувшего молодого человека не могут найти с 17 декабря.

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