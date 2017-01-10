Правопорядок в праздничную ночь охраняли полицейские, частные охранники и сотрудники Рос...
Главной ледовой арене Магнитогорска исполняется десять лет.
В Пластовском районе открыто новое противопожарное подразделение.
Южноуральские доноры в праздничные дни сдали более 140 литров крови.
Областная публичная библиотека открывает новый выставочный год.
В Челябинске в тринадцатый раз пройдет церемония вручения народной премии «Светлое прошл...
В результате «новогодних» пожаров в столице Южного Урала погибли четыре человека.
Ледяной лабиринт около магазина "Меркурий" был возведен перед новым годом.
Пастырям, монашествующим и всем верным чадам Челябинской митрополии Русской Православной...
Ребятишкам вручили традиционные новогодние подарки.
ДТП произошло на автодороге Южноуральск-Увельский.
В ДТП в п. Михири погиб житель п. Зелёный Лог.
В Южноуральске прошёл конкурс ёлочных игрушек, изготовленных детьми работников ЮАИЗ.
Здесь тепло, елки, новые телевизоры, отзывчивые сотрудники.
С 1 января года вступил в силу новый порядок платы за общедомовые нужды.
Наступающий год, по умолчанию, лучше уходящего. Хотя бы тем, что он другой. А любая смен...
Фотогалереи
Видео