Сергей Гордеев
Любой инвестиционный проект при «старом» обосновании (или вообще без него) - воздушный замок, который со временем превращается в черную дыру. Яркий пример – челябинское метро.
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Николай Горькавый
Если вы сумеете преодолеть страсть к телевизору (главный враг человека разумного!), к соцсетям, к компьютерным стрелялкам и другим пожирателям времени - то получите верный способ изменить свою жизнь к лучшему.
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Михаил Фонотов
Справедливо ли государство, в котором один человек может заработать 480 миллионов рублей? Один - столько! 480 миллионов за год - это 40 миллионов в месяц, это 1,3 миллиона в день, это 54 тысячи рублей в час.
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Спецпроект
2016: Итоги года
2016: Итоги года
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В Прикамье выявлен опасный мед с антибиотиком16.01.2017

В пробах продукта лабораторные анализы показали наличие тетрациклина.

Петербуржец пытался убить возлюбленную феном16.01.2017

48-летнего мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На трассе в Прикамье фура подмяла под себя ВАЗ16.01.2017

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месте.

В Челябинске по пути на каток пропала 12-летняя девочка16.01.2017

Школьницу ищут с воскресенья.

В Перми спасли челябинца, потерявшего память16.01.2017

Мужчина приехал в Пермь в 2016 году работать на стройке, после чего потерял память и устроился дворником.

В Прикамье экс-депутат украл 3 млн рублей16.01.2017

По версии следствия, бывший депутат сельского поселения почти два года выводил деньги со счетов бюджетной организации.

В Калининграде ревнивец пытался изрубить соперника топором и мачете16.01.2017

Сотрудникам полиции, оперативно прибывшим на место, удалось разоружить дебошира.

В Челябинске найден повешенным сотрудник Росгвардии16.01.2017

Молодой мужчина был обнаружен в петле в собственной квартире.

В Екатеринбурге пропал без вести бывший сотрудник уголовного розыска16.01.2017

Пропавший Евгений Семкин вышел на остановке "общежитие" на Селькоровской улице в Чкаловском районе города и бесследно исчез.

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